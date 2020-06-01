Beşiktaş'ta trafik yoğunluğu

Salgın sonrası normalleşme dönemine geçilirken, özel araç ve servislerin trafiğe çıkmasına alt yapı çalışmaları da eklenince Beşiktaş'ta trafik durma noktasına geldi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ve Zonguldak'ta iki gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı.

Gece 00.00 itibarıyla biten yasağın ardından ise sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu.

TRAFİKTEKİ ÖZEL ARAÇ SAYISI ARTTI

İki günlük yasağın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşlar maske ve eldiven tedbirini sürdürdü.

Normalleşme sürecinin de başlamasıyla vatandaşların işlerine gitmek için daha çok özel araçlarını tercih ettiği görüldü.

BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Bunun yanı sıra servis araçlarının da trafiğe çıkmasıyla trafik yoğunluğu yaşandı.

Beşiktaş Meydan'da alt yapı çalışmaları nedeniyle Barbaros Bulvarı üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.