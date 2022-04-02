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    Beylikdüzü’nde kaldırımı tel örgü kapattılar

    11 yıl önce kaldırım olarak kullanılan yerin kendilerine ait olduğunu öğrenen site sakinleri, belediyeye başvurduktan sonra alanı tel örgü ile kapattı. Ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
    • İHA
    • 02.04.2022 - 12:33
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    Beylikdüzü’nde kaldırımı tel örgü kapattılar

    İstanbul’un Beylikdüzü ilçesindeki bir sitenin sakinleri, 11 yıldır yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu öğrenince kaldırım dahil yola tel örgü çekmeye başladı.

    BELEDİYE DE DOĞRULADI

    Yol olarak kullanılan alanın kendilerine ait olduğunu belediyeye de doğrulatan site yönetimi, bina inşa edilirken müteahhittin hatasından dolayı böyle bir durumun yaşandığını ifade ediyor.

    “MÜTEAHHİT YARIM BIRAKTI”

    Kaldırımın tel örgüyle kapalı olması görenleri şaşkına çevirirken yaşanan olayı anlatan Gökhan Gültekin, “2011 yapımı bir bina burası. Buranın bizim hakkımız olduğunu müteahhittin yarım bıraktığını öğrendik. Burayı çevirdik bir kısmını burayı da devam ediyoruz.” dedi.

    “BİRAZ GARİP OLDU AMA…”

    Gültekin, “Sitemize ait olan yeri alacağız herhangi bir ekstra durum yok. Biraz garip oldu ama yapılırsa komple gitmiş olacak.” diye de ekledi.

    Beylikdüzü’nde kaldırımı tel örgü kapattılar #1

    Beylikdüzü’nde kaldırımı tel örgü kapattılar #2


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