Beyoğlu’nda koronavirüs salgın nedeniyle alınan önlemleri hiçe sayarak gece kulübünde Afrika uyrukluların düzenlediği partiye baskın düzenlendi.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan bir gece kulübünde Afrika uyruklu kişiler koronavirüs salgınına ve tedbirlerine rağmen parti düzenledi.

Mekanda parti düzenlendiği ihbarını alan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hemen harekete geçerek gece kulübüne baskın yaptı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Kulüpte düzenlenen partide sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan kişilere “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na muhalefet” suçundan 3 bin 180’şer lira idari para ceza kesildi.

MEKANA DAHA ÖNCE DE 6 KEZ BASKIN YAPILDI

Baskın yapılan gece kulübüne polis ekipleri tarafından daha önce de 6 kez baskın düzenlendiği ortaya çıktı.

Öte yandan koronavirüs salgınını hiçe sayarak parti düzenleyen kişilerin parti anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştığı o anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu’nda Afrikalıların partisine polis baskını ViDEO