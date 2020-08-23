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    Beyoğlu'nda bir gelinin arkadaşları, taksiden sarkarak eğlendi

    Kuaförden çıkan gelini eve götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak yolculuk yaptı. Koronavirüs tedbirlerine dikkat etmeyen kızların tehlikeli düğün eğlenceleri kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 23.08.2020 - 10:31
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    Beyoğlu'nda bir gelinin arkadaşları, taksiden sarkarak eğlendi

    İstanbul Beyoğlu'ndaki Dolapdere Caddesi'nde bir grup genç kız, evlenecek olan arkadaşlarıyla birlikte kuaförden çıktıktan sonra iki farklı taksiye bindi.

    Maske takmayan genç kızlar, taksilerin camlarından dışarı sarkarak dans etmeye başladı.

    EVE KADAR TAKSİDEN SARKARAK GİTTİLER

    Seyir halindeki diğer araçlara aldırış etmeyen gençlerin tehlikeli yolculuğu evlenecek olan arkadaşlarının evine kadar devam etti.

    Beyoğlu nda bir gelinin arkadaşları, taksiden sarkarak eğlendi #1

    DAVULCU ÇALDI, KALABALIK OYNADI

    Genç kızlar taksilerden indikten sonra bu kez evin önünde bekleyen davulcu devreye girdi.

    Çevredeki vatandaşlarla birlikte davulcunun yaptığı müzikle sosyal mesafeye aldırış etmeksizin oynamaya başladılar. Bu sırada da maskelerin takılmadığı görüldü.

    Beyoğlu nda bir gelinin arkadaşları, taksiden sarkarak eğlendi #2

    Beyoğlu nda bir gelinin arkadaşları, taksiden sarkarak eğlendi #3

    Beyoğlu nda bir gelinin arkadaşları, taksiden sarkarak eğlendi #4

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