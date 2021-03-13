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    Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını

    Beyoğlu'nda devriye görevi yapan bekçilerle, yasak olmasına rağmen açık olan eğlence mekanında bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.
    • DHA
    • 13.03.2021 - 23:15
    • Güncelleme : 13.03.2021 - 23:22
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    Beyoğlu'nda eğlence mekanına koronavirüs baskını

     

    Saat 20.30 sıralarında Beyoğlu Azapkapı Mahallesi Kürekçi Kapısı Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın 8'inci katında bulunan eğlence mekanında yaşanan olayda, devriye görevi yapan bekçilerin gelen yüksek sesli müzik nedeniyle 8 katlı binanın 8. katında bulunan eğlence mekanına çıktı. İşlem yapmak isteyen ekiplerle içeride bulunan müşteriler arasında arbede çıktı.

    PANİĞE KAPILAN KADIN BİBER GAZI SIKTI

    Bekçilerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerle müşteriler arasında yaşanan arbede sırasında paniğe kapılıp bir kadın müşterinin sıktığı biber gazından etkilenenler oldu.Beyoğlu nda eğlence mekanına koronavirüs baskını #1

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    İçeride müşteri olarak bulunanlarla polis ekiplerine direnen ve işlem yaptırmak istemeyen 3 kişi ekipler tarafından gözaltına alındı.

    21 KİŞİYE 66 BİN 780 BİN LİRA CEZA

    Mekanda bulunan 21 kişiye 66 bin 780 lira ceza yazılırken, yasak olmasına rağmen açık olan işletmeye de Zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

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