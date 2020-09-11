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    Beyoğlu'nda polis eğlence mekanına tırmanarak girdi

    Beyoğlu’nda koronavirüs kurallarını hiçe sayarak eğlence düzenleyip, polisi fark edince denetimi engellemeye çalışan mekan kapatıldı.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 17:12
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    Beyoğlu'nda polis eğlence mekanına tırmanarak girdi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin denetimleri devam ediyor.

    Beyoğlu Asmalı Mescit Mahallesi’ndeki bir eğlence mekanına yapılan kontrollerde kapısının kilitli olmasına rağmen içeriden kamera sistemiyle girişin görüntülendiği ve müşterilerin kameradan bakılarak içeri alındığı anlaşıldı.

    Mekan sahibi ise polisleri fark edince girişte bulunan çelik kapıyı kapatıp arkasına büyük bir heykel koyarak denetimi engellemek istedi.

    Beyoğlu'nda polis eğlence mekanına tırmanarak girdi VİDEO

    POLİS TIRMANARAK GİRDİ

    Kapının açılmaması üzerine görevli polis, eğlence mekanına tırmanarak girdi. Ekipler, içerideki yüksek sesi dışarı vermeyecek şekilde ses yalıtımı yapıldığını tespit etti.

    Beyoğlu nda polis eğlence mekanına tırmanarak girdi #1

    YASAKLAR TESPİT EDİLDİ

    Mekanın kapalı olması gereken saatte faaliyet gösterdiği, müşterilerin pistte sosyal mesafeye uygun olmayan şekilde dans ettiği, içerisindeki klimaların çalışır vaziyette olduğu, kapasitesinin üzerinde müşteri olduğu, çalışan 4 şahsın sigorta ve kimlik bildirimlerinin yapılmadığı, masalarda ve yerlerde sigara izmaritlerinin olduğu görüldü.

    Beyoğlu nda polis eğlence mekanına tırmanarak girdi #2

    CEZA KESİLEREK MEKAN KAPATILDI

    İl Hıfzıssıhha Meclis Kararlarına muhalefet eden 69 şahsa 62 bin 100 TL, sesli ışıklı ve klimalar açık vaziyette faaliyet gösteren işletme sahibine 9 bin 540 TL idari para cezası uygulandı. Mekan kapatıldı.

    Beyoğlu nda polis eğlence mekanına tırmanarak girdi #3

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