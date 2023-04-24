Beytüşşebap'a ilk defa otobüs seferi yapıldı Huzur ortamının sağlandığı Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bir otobüs firması ilk defa seferlere başladı.

İHA

TSK'nın kökünü kazıdığı terör belası artık yerini huzura bıraktı.

Şırnak'ın terörle anılan ilçesi Beytüşşebap'a artık otobüs seferleri yapılacak.

Şimdiye kadar otobüs firmaların gelmediği ilçeye artık otobüsler gelip yolcu taşımacılığına başlayacak.

Hakkari, Yüksekova, Çukurca, Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Cizre, Nusaybin, Kızıltepe, Viranşehir, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin ve Antalya güzergahı için günde iki otobüs gidiş-geliş yaparak vatandaşlara hizmet verecek.

Bu adımla ilk defa Beytüşşebap ve Çukurca sınırda kalan ilçelere otobüsler gidip gelecek.

"Keyifli ve heyecanlıyız"

Uzakta kalmış yerlere hizmet vermeye çalıştıklarını ifade eden firma sahibi İrem Bayram, şunları söyledi:

İki yıldır Hakkari ve ilçelerine hizmet veriyoruz. Bu yıl Şırnak güzergahı hizmet vermeyi başladık. Şimdiye kadar otobüs firmalarının gelmediği bir ilçe; inşallah Yüksekova Hakkari, Çukurca, Beytüşşebap, Uludere ve Şırnak güzergahına hizmet vereceğiz. Bugün Hakkari'den çıkan aracımız seferine başladı. Çok keyifli ve heyecanlıyız. Kıymeti anlaşılan bir bölge, bu yüzden buradakilere hizmet vermekten mutluluk duyacağız.

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, huzur ortamının sağlanmasıyla beraber Beytüşşebap'ın artık tur rotaları içerisine alındığını ve tur düzenleyenlerin geldiğini kaydetti.

"Otobüse yetişmek için bir gün önceden gidiyorduk"

Beytüşşebap’ta ilk defa otobüs firmaları hizmet vereceğini aktaran Başkan Aşan, şu ifadeleri kullandı: