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    Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre

    Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi bulduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, gece gündüz çalışıp tüneller açarak ilerliyor.
    • 11.04.2022 - 12:00
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 12:04
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    Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre

    Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışmaları sürüyor.

    Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Yeşilöz köyü ile Faraşin Yaylası’nda ekipler, gece gündüz yol açma çalışması yapıyor.

    Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personelleri, ekskavatör ve dozerlerle çalışıyor.

    5 aylık kış mesaisi

    İHA’nın haberine göre; hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylası’nda kalan 4 aile için kardan kapanan yollar da açılıyor.

    5 ay boyunca karla mücadele eden ekipler, kardan tüneller açarak ağır iş makinalarıyla ilerliyor.

    Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre #1

    Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre #2

    Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre #3

    Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre #4

    Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre #5


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