Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre

Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi bulduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, gece gündüz çalışıp tüneller açarak ilerliyor.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışmaları sürüyor.

Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Yeşilöz köyü ile Faraşin Yaylası’nda ekipler, gece gündüz yol açma çalışması yapıyor.

Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personelleri, ekskavatör ve dozerlerle çalışıyor.

5 aylık kış mesaisi

İHA’nın haberine göre; hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylası’nda kalan 4 aile için kardan kapanan yollar da açılıyor.

5 ay boyunca karla mücadele eden ekipler, kardan tüneller açarak ağır iş makinalarıyla ilerliyor.