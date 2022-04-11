Beytüşşebap’ta nisan karı 5 metre
Nisan ayında kar kalınlığı 5 metreyi bulduğu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ekipler, gece gündüz çalışıp tüneller açarak ilerliyor.
- 11.04.2022 - 12:00
- Güncelleme : 11.04.2022 - 12:04
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yol açma çalışmaları sürüyor.
Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu Yeşilöz köyü ile Faraşin Yaylası’nda ekipler, gece gündüz yol açma çalışması yapıyor.
Beytüşşebap Kaymakamlığına bağlı Özel İdare ve Köylere Hizmet Götürme Birliği personelleri, ekskavatör ve dozerlerle çalışıyor.
5 aylık kış mesaisi
İHA’nın haberine göre; hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu 2 bin 650 rakımlı Yeşilöz köyü ve Faraşin Yaylası’nda kalan 4 aile için kardan kapanan yollar da açılıyor.
5 ay boyunca karla mücadele eden ekipler, kardan tüneller açarak ağır iş makinalarıyla ilerliyor.