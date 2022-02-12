Romanya'da düzenlenen "22 Yaş Altı Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası"nda gümüş madalyanın sahibi olan milli sporcu İsmail Hacı Bekar, yeni madalyalar için çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra dünya ve Avrupa ikincilikleri bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi olan ve Yabancı Diller Yüksekokulunda dil eğitimine devam eden 20 yaşındaki Bekar, haftada 4 kez çift idman yaparak formunu korumaya çalışıyor.

Bükreş'te geçen yıl 24 Kasım-3 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada 55 kiloda sol kolda mücadele ettiği Rusya, Kazakistan ve Özbekistan'dan rakiplerini geride bırakarak gümüş madalyanın sahibi olan Bekar, Eskişehir'de 21-25 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Şampiyonası'nın ardından mayısın ilk haftasında yapılacak 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'na katılarak zirvede yer almayı hedefliyor.

Bileği bükülemeyen genç milli sporcunun hedefi şampiyon olmak VİDEO



"ÜLKEMİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUM"

İsmail Hacı Bekar, zor bir hazırlık döneminin ardından dünya şampiyonasında elinden gelenin en iyisi ortaya koymaya çalıştığını söyledi.

İkinci olarak Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğini anlatan Bekar, "Dünya Şampiyonası'ndan geldikten sonra 1-2 hafta dinlenip yeni hedefler için antrenmanlara başladık. Her zaman elimden gelenin en iyisiyle ülkemi temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"HAZIRLIKLARA ARA VERMEDEN DEVAM EDİYORUM"

Bekar, antrenmanların yoğun geçtiğini aktararak, "Salonda ağırlık antrenmanları yapıyorum. Masa antrenmanları için farklı şehirlere gidiyorum. Milli sporcularla antrenmanlarımı yapıyorum. Hazırlıklara ara vermeden devam ediyorum." diye konuştu.

Hedefinin Avrupa ve dünya şampiyonluğu olduğunu dile getiren Bekar, "Daha önce Avrupa ve dünya ikincilikleri aldım. Bir sonraki hedefim şampiyon olmak." dedi.