Bilimsel olarak kanıtlandı: Akşam 3-4 tane yiyen, sabaha kadar deliksiz uyuyor

Geceleri uyumakta zorluk çekiyorsanız, çözüm mutfağınızda gizli olabilir.

Yapılan araştırmalar, akşam yemeğine bir avuç ceviz eklemenin uyku kalitesini belirgin şekilde artırdığını ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre ceviz, içerdiği melatonin ve omega-3 yağ asitleri sayesinde uykuya dalmayı kolaylaştırırken, aynı zamanda vücudu besleyerek yorgunluğu azaltıyor.

Düzenli tüketildiğinde ise gün boyu daha enerjik hissetmeye yardımcı oluyor.

UYKUSUZLUĞA BİREBİR

Son yıllarda yapılan araştırmalar, ceviz tüketiminin uyku kalitesine olan etkisini gözler önüne seriyor.

Yakın tarihli bir çalışmada, katılımcılar dört hafta boyunca gece düzenli olarak ceviz tüketti ve sonuçlar dikkat çekici oldu. Deneye katılanlar daha hızlı uykuya daldıklarını, daha derin ve dinlendirici bir uyku deneyimlediklerini bildirdi. Dahası, bu olumlu etkilerin iki ay boyunca sürdüğü gözlemlendi.

Araştırmaya göre, ceviz tüketimi sadece gece uykusunu iyileştirmekle kalmıyor, aynı zamanda gündüz performansını da artırıyor. Katılımcılar, gün içinde daha az halsizlik hissettiklerini, enerjilerinin yükseldiğini ve konsantrasyonlarının arttığını ifade etti.

Peki, cevizleri bu kadar güçlü kılan ne?

Uzmanlar, cevizin triptofan, melatonin ve serotonin üretiminde önemli bir rol oynadığını belirtiyor.

Bu bileşenler uyku-uyanıklık döngüsünü düzenlerken, aynı zamanda ruh halini de dengeliyor.

Ayrıca ceviz, B5, B6 vitaminleri ve magnezyum açısından da zengin olup, bu besinlerin birleşimi stresin azalmasına ve daha huzurlu bir uykuya katkı sağlıyor.