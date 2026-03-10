Kütahya'da drift yapan sürücü 140 bin lira ceza yedi

Kütahya'da otomobiliyle drift yapan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi.
Kütahya merkez Atatürk Bulvarı'nda otomobille drift yapıldığını gören Trafik Denetleme Şubesi ekipleri aracı takibe aldı.
Kısa sürede aracı durduran ekipler tarafından drift yapmaktan 140 bin lira ceza kesilen sürücü K.T.'nin ehliyetine 2 ay el konuldu.
Otomobil de 2 ay trafikten men edildi.
ARIZA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ
Sürücü K.T. ise trafik ekiplerine drift yapmadığını, aracının arızalı olduğunu öne sürdü.
