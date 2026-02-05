Abone ol: Google News

BİM, 13 Şubat 2026 tarihli yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Haftanın dikkat çeken indirimlerini ve kampanyalı ürünlerini içeren katalogda, birçok kategoride avantajlı fiyatlar öne çıkıyor. İşte BİM 13 Şubat aktüel katalog…

Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 11:20
BİM’e bakım ürünleri geliyor… BİM 13 Şubat Aktüel Katalog
  • BİM, 13 Şubat 2026 itibarıyla geçerli olan yeni aktüel ürünler kataloğunu duyurdu.
  • Mutfaktan tekstile birçok kategoride indirimler sunulurken, büyük ekran televizyonlar ve kişisel bakım ürünleri öne çıkıyor.
  • Katalogda ayrıca Samsung telefonlar ve çeşitli oyuncaklar da yer alıyor.

BİM’in 13 Şubat Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerin ilgisini çekti.

Teknolojiden mutfak gereçlerine, ev yaşam ürünlerinden tekstile kadar birçok kategoride hazırlanan kampanyalar bu hafta raflara taşınıyor.

Özellikle büyük ekran televizyonlar ve mutfak ürünleri öne çıkarken, günlük ihtiyaçlara yönelik uygun fiyatlı seçenekler de dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra siyah nokta temizleyici, el ve ayak bakım seti ile yüz ve boyun bakım cihazı gibi kişisel bakım ürünleri satışa sunulacak. Samsung marka telefonlar ve çeşitli oyuncaklar da katalogda yer alıyor.

İşte BİM 13 Şubat aktüel ürünler:

