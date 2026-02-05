BİM’e bakım ürünleri geliyor… BİM 13 Şubat Aktüel Katalog

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

BİM’in 13 Şubat Cuma günü itibarıyla geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu alışveriş severlerin ilgisini çekti.

Teknolojiden mutfak gereçlerine, ev yaşam ürünlerinden tekstile kadar birçok kategoride hazırlanan kampanyalar bu hafta raflara taşınıyor.

Özellikle büyük ekran televizyonlar ve mutfak ürünleri öne çıkarken, günlük ihtiyaçlara yönelik uygun fiyatlı seçenekler de dikkat çekiyor.

Bunun yanı sıra siyah nokta temizleyici, el ve ayak bakım seti ile yüz ve boyun bakım cihazı gibi kişisel bakım ürünleri satışa sunulacak. Samsung marka telefonlar ve çeşitli oyuncaklar da katalogda yer alıyor.

İşte BİM 13 Şubat aktüel ürünler: