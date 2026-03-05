Sürücülere plaka uyarısı: Bu hatayı yapanı 280 bin TL ceza bekliyor

Türkiye’de uzun süredir yasa dışı şekilde satıldığı bilinen APP plakalar, devletin denetim eksikliği nedeniyle bazı kişiler tarafından hala satışa sunuluyor.

Ancak bu plakaları kullanan sürücüler, ağır idari ve mali yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, yasalara aykırı satış yapan kişileri tespit ederek cezai işlem uyguladığında APP plaka sorununu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Yasa dışı, sahte mühürlü ve karekodlu, kalın karakterli ve vernikli APP plakaları kullananlar için ceza tutarı 280 bin liraya kadar çıkabiliyor.

800 TL’YE SATILIYOR

İHA'da yer alan habere göre, Otomobilciler Odası Başkanı Selman Aydeniz, araç sahiplerini sahte plaka konusunda uyardı.

Plakaların yasal yollar dışında, internet siteleri üzerinden kolayca pazarlanabildiğine dikkat çeken Başkan Selman Aydeniz, sürücülerin nasıl kandırıldığını şu sözlerle açıkladı:

“İstenen plaka rakam ve harfleri belirtilerek anında hazırlanan APP plakalar araçlara takılarak kullanılıyor. Bu plakalar standart dışında ve Şoförler Odası’nın plaka basım yetkisi dışında basılıyor. Darphane’nin mührünün sahtesini üreterek APP plakalara basan kalpazanlar, son dönemdeki karekodlu plaka uygulamasını da ek ücret karşılığında plakalara yerleştiriyor.Birçok araç sahibi aracında APP plaka olduğunun da farkında değil. İkinci el olarak aldığı araçta üstünde gelen plakayı kullanmaya devam ediyor ve ilk polis uygulama noktasında büyük cezalarla karşılaşıyor”

CEZASI 280 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Yeni yasal düzenlemelerle birlikte sadece para cezası değil, hapis cezası riskinin de bulunduğunu vurgulayan Aydeniz, sürücüleri ağır yaptırımlar hakkında bilgilendirdi:

“APP plakası olanlara ilişkin olarak ’Plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluş tarafından verilmemiş plakayı, tescil kaydı bulunmayan plakayı veya sahte plakayı takan veya kullananlara 140 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri otuz gün süreyle geri alınır’ maddesi yürürlüğe girdi. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde iki veya daha fazla ihlal edilmesi halinde her seferinde 280 bin Türk lirası idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri altmış gün süreyle geri alınacak ve araç altmış gün süre ile trafikten men edilecek. Ayrıca bu kişiler Türk Ceza Kanunu’nun 204’üncü maddesi hükmüne göre cezalandırılacak. 204’üncü madde "Bir resmî belgeyi sahte olarak düzenleyen, gerçek bir resmî belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren veya sahte resmî belgeyi kullanan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır”