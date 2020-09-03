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    Binali Yıldırım'ın kontrol sonrası ilk görüntüleri

    Binali Yıldırım'ın kontrol sonrası ilk görüntüleri

    Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından, hastanedeki kontrol sonrası ilk görüntüler geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 15:37
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    Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile eşi Semiha Yıldırım'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

    Test öncesi kontrol amacıyla eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Ankara Şehir Hastanesi'ne giden Binali Yıldırım, test sonucunu öğrendikten sonra doktor tavsiyesiyle evde istirahat edeceğini duyurmuştu.

    Ankara Şehir Hastanesi'ndeki kontrolleri sonrası Yıldırım çiftinden ilk fotoğraflar geldi.

    SAĞLIK DURUMLARI ŞU AN İYİ

    Binali Yılırım ve eşi Semiha Yıldırım'a hastane çıkışı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca eşlik etti.

    Bakan Koca, Binali Yıldırım ve eşinin sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.

    Koca, yaptığı açıklamada, "Binali Yıldırım Bey ve kıymetli eşi Semiha Hanım’ın Ankara Şehir Hastanemizde yapılan tetkiklerinde koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır. Şu an için durumları iyi ve kendilerini evde tedavileri için hastanemizden uğurladık. Gücümüz tedbir almaya ve sevdiklerimizi korumaya yeter." ifadelerini kullandı.

    Binali Yıldırım ın kontrol sonrası ilk görüntüleri #1

    Binali Yıldırım ın kontrol sonrası ilk görüntüleri #2

    Binali Yıldırım ın kontrol sonrası ilk görüntüleri #3

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