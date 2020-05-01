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    Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

    Jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetinde, 10 bin fişek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıklandı.
    • DHA
    • 01.05.2020 - 19:00
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    Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

     

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerini deşifre etmek ve engellemek' amacıyla Yayladere Kırköy kırsalında arama-tarama çalışması başlattı.

    ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

    İç güvenlik operasyonları kapsamında yapılan çalışmalarda, çeşitli çaplarda 10 bin fişek, 6 kalaşnikof tüfeği, 1 zagros keskin nişancı tüfeği, 1 kanas namlusu, 30 palaska, 3 silah üstü dürbün, 1 mesafe ölçer dürbün ve 1 RPG-7 sevk fişeği ele geçirildi.

    Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi -1

    Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi -2

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