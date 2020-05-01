En Son Haber

İç Haber Haberleri

Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl'de çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin yaptığı arama-tarama faaliyetinde, 10 bin fişek ile çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıklandı.