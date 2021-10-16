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    Bingöl’de piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi

    Bingöl'de jandarma tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 4,5 milyon TL değerinde 11 kilo 600 gram metamfetamin ve 11 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
    • DHA
    • 16.10.2021 - 17:57
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 18:08
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    Bingöl’de piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi

    Bingöl İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda, önceki gün kent merkezi ve ilçe kırsalında, istihbarat doğrultusunda, yol kontrol noktalarında 2 araç durduruldu.

    ARAÇLAR KÖPEKLERLE ARANDI

    Araçlar, 'İmla', 'Ezber' ve 'Unsur' isimli uyuşturucu madde arama köpekleriyle arandı. Uzman köpeklerin araçların bazı noktalarında tepki vermesi üzerine gizli bölmeler tespit edildi. Uzman ekiplerce araçların bazı parçaları söküldü.

    PİYASA DEĞERİ 4,5 MİLYON LİRA OLAN UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

    Aramalarda; 11 kilo 600 gram metamfetamin, 10 kilo 500 gram kubar esrar ve 582 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucuların piyasa değerinin 4,5 milyon TL olduğu öğrenildi.

    Jandarma ekipleri tarafından yakalanan 6 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

    Bingöl’de piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi #1

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