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Bingöl’de piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de piyasa değeri 4,5 milyon lira olan uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl'de jandarma tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu 4,5 milyon TL değerinde 11 kilo 600 gram metamfetamin ve 11 kilo esrar ele geçirildi. Yakalanan 6 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.