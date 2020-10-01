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    Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

    Bodrum'a yaklaşık 64 kilometre uzaklıkta meydana gelen deprem, yerin 48.84 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
    • AA & Ensonhaber
    • 01.10.2020 - 14:23
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 14:23
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    Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

    Ege Denizi'nde deprem meydana geldi.

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 14.05'te, 4.3 büyüklüğünde bir deprem yaşandığı bildirildi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin yerin 48.84 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    BODRUM AÇIKLARINDA DEPREM

    Depremin merkez üssüne en yakın yerleşim yeri 63.63 kilometreyle Muğla'nın Bodrum ilçesi oldu.

    Bodrum'un Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük, Peksimet ve Dereköy mahallerinde hafif hissedilen depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

    Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem #1

    Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem #2

    Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem #3

    Bodrum açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem #4

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