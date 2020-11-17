Dolar
7.761
0.7032%
Euro
9.2189
0.8224%
Altın
1888.64
0.054%
Borsa
1281.3
-0.9041%
G. Altın
470.568
0.5536%
Bitcoin
129943.4
0.3471%
EXEN Coin
12.33
0.24%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çöp bırakanlara isyan etti

    Deniz kıyısında eğlendikten sonra çöpünü bırakıp giden vatandaşlara tepki gösteren Aras, “Bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 10:56
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 12:09
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çöp bırakanlara isyan etti

    Yerli ve yabancı turistlerin gözde tatil merkezlerinden biri olan Bodrum, yaz aylarında binlerce turisti ağırladı.

    Hala sıcak havayı fırsat bilenler gündüz denizin, akşam sahilin tadını çıkarıyor.

    YİNE ÇÖP KUTUSUNA ATILMADI

    Ancak görüntü yine değişmiyor. Bazı vatandaşların duyarsızlığı nedeniyle oldukça ender plajlara sahip ilçede, hem deniz hem de sahiller atılan çöpler nedeniyle kirleniyor.

    Çöp yığınlarının son adresi Yahşi-Taşlıkburun mevkisi oldu. Bu duruma en çok Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras sinirlendi.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çöp bırakanlara isyan etti #1

    BAŞKAN İSYAN ETTİ

    Aras, Bodrum'da deniz kıyısında bırakılan içecek ve yiyecek çöplerinin fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak isyan etti.

    Aras, paylaşımında "Bu sabah, Yahşi-Taşlıkburun. Çöp kovası ve çevresi. Akşam aynı kişiler geldiklerinde bu şekilde bulmaları için temizletmeyeceğim. Bakalım ne düşünecekler?" ifadesini kullandı.

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çöp bırakanlara isyan etti #2

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çöp bırakanlara isyan etti #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir