Bodrum'da 130 kişinin katıldığı maskesiz mesafesiz eğlencenin bedelini otel ödedi.

Bodrum’da lüks bir otele baskın yapan Emniyet güçleri ve Bodrum Turizm Danışma Bürosu ekipleri gördükleri manzara karşısında şok oldu.

OTELE KAPATMA CEZASI VERİLDİ

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne gelen bir ihbar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bodrum Turizm Danışma Bürosu ile Polis ekipleri Yalıkavak mahallesinde lüks bir otele baskın yaptı. İçeri giren ekipler 130 kişinin canlı müzik eşliğinde maskesiz, mesafesiz eğlendiğini gördü.

Baskın yapılan otelin Sağlıklı Turizm Sertifikası iptal edildiği ve otele kapatma cezası verildiği öğrenildi.

Bodrum’da 130 kişinin maskesiz mesafesiz eğlencesi VİDEO



DENETİMLER SIKILAŞTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Muğla Valiliği kademeli normalleşme sürecinde özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması ve eğlence yapılmaması konusunda tüm otelleri uyarmış ve denetimleri sıkılaştırmıştı.

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ise bayramdan önce tüm otelleri özellikle eğlence düzenlememeleri ve sosyal mesafeye uyulması konusunda resmi yazı göndermiş ve Ramazan bayramından sonra ise denetimlerini sıklaştırmıştı.