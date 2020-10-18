Türkiye’nin büyük bölümünde kendisini hissettiren yağmur ve soğuk havanın tam tersine Bodrum’da yazdan kalma günler yaşanıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaz sezonunun bitmesine rağmen turistler ilçeyi terk etmedi.

30 dereceye ulaşan sıcak havanın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Bazı vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelerde oturmayı tercih ederken bazıları ise denize girip güneşlenmeyi tercih etti.

SAHİLER DOLDU

Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve birçok sahil yabancı turist akınına uğradı. Denize giren turistler bol bol güneşlenerek sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı.

Turistler, ekim ayında denize girmenin çok keyifli olduğunu ifade etti.

Bodrum’da sahiller doldu taştı VİDEO

























