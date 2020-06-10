Bodrum'da suç çetesine operasyon: 3 tutuklama

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Silahlı yağma ve 'Birden fazla kişi ile silahlı tehdit' olayları gerçekleştiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'Silahlı yağma' ve 'Birden fazla kişi ile silahlı tehdit' olayları gerçekleştiren çeteye yönelik operasyon düzenledi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI 3'Ü TUTUKLANDI

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.U, R.U. ve Y.Z, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



