Bodrum'da tam kapanma sessizliği

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 17 günlük kapanma öncesinde insanların akın akın geldikleri Bodrum’da 3 günlük yoğunluk 15 dakikada bitti.

17 günlük tam kapamanın ilk dakikalarından itibaren Bodrum’daki yoğun trafik yavaş yavaş azalmaya başladı.

BODRUM'A AKIN ETTİLER

17 günlük tam kapanmayı duyan ve 2’nci konutları Bodrum’da olan vatandaşlar 3 gündür Bodrum’a akın ediyordu. Büyük göç alan Bodrum’un 181 binlik nüfusu 500 bini aştı.

ARAÇ KUYRUKLARINDAN ESER KALMADI

Kısıtlamanın ilk saatlerinden az bir yoğunluk olsa da kilometrelerce araç kuyruklarından eser kalmadı.