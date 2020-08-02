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    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti

    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti

    Eğlence mekanlarının geçici olarak kapatılması sonrası gece kulübüne çevrilen yatlardaki partiler tüm hızıyla devam ediyor.
    • İHA
    • 02.08.2020 - 12:10
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    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti

    Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler sonrasında salgının yayılmasını engellemek amacıyla eğlence mekanları geçici olarak kapatılmıştı.

    1 Haziran’da normalleşme adımları atıldı ancak eğlence mekanlarının açılmaması üzerine organizatörler İstanbul Boğazı’nda yat ve tekneleri gece kulübüne çevirdi.

    İskeleden bindirilen onlarca kişiyle boğaza açılan “yüzen kulüplerdeki” partiler hız kesmeden devam ediyor.

    İstanbul Boğazı’nda “yüzen kulüplerde” yat partileri İZLE

    YAT PARTİLERİNDE MASKESİZLİĞE SES ÇIKARILMIYOR

    Sokaklarda maske takmayanlara ceza kesilmesine rağmen yat partilerinde kurallara uymayan kişilere, ses çıkarılmıyor.

    Virüse adeta meydan okuyan onlarca kişi, o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştı.

    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti #1

    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti #2

    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti #3

    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti #4

    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti #5

    Boğaz'da yüzen kulüplerde maskesiz parti #6

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