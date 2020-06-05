Dünya Çevre Günü dolayısıyla İstanbul Boğazı'na yapılan dalışta, denize atılan maske ve eldivenlerin çokluğu dikkat çekti.

Koronavirüs salgını nedeniyle maske ve eldivenler temel gereçlerimizden biri oldu.

Virüsün yayılmasını önlemek ve korunmak amacıyla uzun süredir kullandığımız ve daha da kullanacağımız bu ürünlerin, kullanımın ardından ise çevre kirliliğine neden olması ciddi bir konu haline geldi.

Boğaz'ın dibinden kirlilik manzaraları VİDEO

HEM KİRLİLİK HEM BULAŞ RİSKİNİ ARTIRIYOR

Uzmanların sık sık uyarmalarına rağmen çevreye saçılan maske ve eldivenler, çevre kirliliğinin yanında, virüsün yayılmasına da davetiye çıkartıyor.

BOĞAZ'DAN ELDİVEN VE MASKE ÇIKARDILAR

Konu hakkında birçok yayın ve uyarı metni yayınlanmakla beraber, Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında bugün İstanbul Boğazı'nda yapılan bir dalış durumu bütün çıplaklığıyla ortaya koydu.

Boğaz'ın derinliklerine dalan dalgıçlar, zemine çökmüş eldiven ve maskeleri topladılar. Dalgıçlar o anları da su altı kameralarıyla kaydettiler.