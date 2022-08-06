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    Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 1 yaralı

    Bolu Dağı Tüneli'nde yaşanan zincirleme kazada bir kişi kamyonette sıkıştı. Sıkışan yaralı ekiplerin müdahalesiyle kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
    • 06.08.2022 - 07:38
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    Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 1 yaralı

    Kaza, saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde meydana geldi.

    Ankara istikametine seyir halinde olan Cemal Yıldırım idaresindeki 75 AK 408 plakalı kamyonet önünde ilerleyen tıra çarptı. Kazanın ardından aynı istikamette olan 2 tır da önünde kazaya karıştı.

    Kamyonette sıkıştı

    Kazada, ön kısmı hurdaya dönen kamyonetin sürücüsü Cemal Yıldırım araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yaralı kamyonet sürücüsü itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından sıkıştığı yerden yaralı olarak kurtarıldı.

    Bolu Dağı Tüneli nde kaza: 1 yaralı #1

    Yaralının hayati tehlikesi yok

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Bolu Dağı Tüneli nde kaza: 1 yaralı #2

    Trafik normale döndü

    İHA'nın haberine göre, kazanın ardından TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Tünel içerisinde tek şeritten sağlanan trafik araçların kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Bolu Dağı Tüneli nde kaza: 1 yaralı #3


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