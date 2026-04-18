Bolu Dağı’nda görüş mesafesi büyük oranda düştü

Bolu Dağı geçişi, sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran sis ve yağışın etkisi altına girdi. Türkiye’nin en yoğun transit hatlarından biri olan D-100 Karayolu’nda trafik akışı yavaşladı.

GÖRÜŞ MESAFESİ BELİRGİN ŞEKİLDE DÜŞTÜ

D-100 Karayolu boyunca etkili olan sis, bazı kesimlerde görüş mesafesini ciddi oranda düşürdü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, trafikte zaman zaman yoğunluk oluştu.

Bölgede seyreden araçlar düşük hızla ilerlemek zorunda kalırken, trafik ekipleri olası kazaların önüne geçmek için denetimlerini artırdı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ SAHADA

Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, güzergâh boyunca sis lambalarını aktif hale getirerek sürücülerin görüşünü artırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Bölgede etkili olan sisli havanın gün içinde aralıklarla devam etmesinin beklendiği, sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıldığı bildirildi.