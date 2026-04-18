İtalya’da öğrendi, Edirne’de yetiştirdi: Kilosu 20 bin TL

İtalyan baba ve Türk annenin çocuğu olarak 1996 yılında İtalya’da dünyaya gelen Tuncay Croatto, çocukluk döneminde ailesi sayesinde tanıştığı trüf mantarıyla yıllar sonra profesyonel bir yolculuğa başladı.

İtalya’da bulunduğu süreçte Türkiye’deki doğal potansiyeli fark eden Croatto, yaklaşık 5 yıl önce memleketi Edirne’ye dönerek trüf mantarı toplayıcılığına adım attı.

Bu alandaki bilgi ve tecrübelerini geliştirmek için İtalya’daki uzman kişilerden destek alan Croatto, eğitimli köpeklerle birlikte Keşan, Uzunköprü ve Edirne çevresinde geniş bir alanda arama faaliyetleri yürütmeye başladı.

FİYATLAR SEZONA GÖRE DEĞİŞİYOR

Trüf mantarının doğada nadir bulunmasının değerini artırdığını belirten Croatto, ürünün piyasadaki konumuna dikkat çekti.

Croatto, trüf mantarında fiyatların dönemsel olarak değiştiğini ifade ederek, “Sezon başında ürün az olduğu için fiyatlar yüksek oluyor. Kilogram başına yaklaşık 150 Euro’dan başlıyor, sezon ilerledikçe 50 Euro’ya kadar düşebiliyor” dedi.

Türkiye’de beyazımsı ve siyah trüf türlerinin yaygın olduğunu belirten Croatto, türlerin farklı dönemlerde toplandığını anlattı. “Beyazımsı trüfün mart-nisan aylarında, siyah trüfün ise yazlık ve kışlık türleriyle farklı dönemlerde toplandığını” ifade eden Croatto, özellikle kışlık türün daha değerli olduğunu söyledi.

KIŞLIK TRÜF 350 EURO’YA KADAR ÇIKABİLİYOR

Yüksek rakımlı bölgelerde görülen kışlık siyah trüfün fiyatına da değinen Croatto, “Kışlık siyah trüfün özellikle yüksek rakımlı bölgelerde eylül-ekim aylarında çıktığını aktaran Croatto, bu türün kilogram fiyatının 350 Euro’ya kadar ulaşabildiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Üretim ağının genişliğine dikkat çeken Croatto, “Sakarya başta olmak üzere İstanbul, Kırklareli, Keşan, Çanakkale, Bursa, Balıkesir, Denizli’nin Çivril ilçesi ve Uşak’tan mantar temin ettiklerini söyledi” dedi.

Siyah trüfün yetişme koşullarına da değinen Croatto, Çorum, Bayburt ve Erzurum’un Aşkale ilçesi gibi bölgelerin de uygun alanlar arasında yer aldığını kaydetti.

Trüf mantarının yüksek pH değerine sahip toprakları ve seyrek meşe ormanlarını sevdiğini vurgulayan Croatto, yılda yaklaşık 1 ton ihracat gerçekleştirdiklerini belirtti.