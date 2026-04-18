İzmir'de yosun sorunu yeniden gündemde: Körfezi'ni deniz marulu kapladı

Sık sık çöp dağlarıyla, su kesintileriyle gündeme gelen İzmir'de yosun sorunu tekrar gündeme geldi.

İzmir Körfezi, uzun yıllardır deniz marulu olarak bilinen yeşil yosun istilasıyla karşı karşıya kalıyor.

DENİZ KIYISI DENİZ MARULU İLE KAPLANDI

Konak ilçesinde denizin kıyıya yakın bazı bölgeleri, yeniden halk arasında 'deniz marulu' olarak bilinen yosun türüyle kaplandı.

Deniz yosunları, Pasaport İskelesi civarında yeşil örtü oluşturdu.

YOSUNLAR BAHAR VE YAZ AYLARINDA HIZLA ÇOĞALIYOR

Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında artan su sıcaklığı, düşük su hareketliliği ve körfeze karışan evsel, endüstriyel ile tarımsal atıkların taşıdığı fosfat ve nitrat gibi besin maddeleri, yosunların hızla çoğalmasına yol açıyor.

Son yıllarda Pasaport İskelesi, Karşıyaka, Bostanlı ve Çakalburnu Lagünü çevresinde tekrar eden bu sorun, kıyı ekosistemini olumsuz etkiliyor.

KÖTÜ KOKUYA NEDEN OLUYOR

Su kalitesi düşürüyor ve çürüyen yosunlar nedeniyle kötü koku oluşumuna da neden oluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU'nun yürüttüğü çalışmalar ise yetersiz kalıyor.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI

Belediyeden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Çakalburnu Lagünü'nde mevsimsel olarak oluşan deniz marullarının gel-git ve akıntı etkisiyle İzmir Körfezi'ne yayılmasının kontrol altına alınması için çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda son 10 günde yaklaşık 20 ton yosunun toplandığı aktarıldı.

"ATIKLARLA TAŞINAN ELEMENTLERİN FAZLALIĞI ETKİLİ"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, yosunların evsel, endüstriyel ve tarımsal kaynaklı atıklarla taşınan fosfat ve nitrat gibi besleyici elementlerin fazlalığı nedeniyle ortaya çıktığını belirtti.

Bunların besin açısından zengin ortamlarda hızla çoğalarak kısa sürede gelişim gösterdiğini anlatan Taşkın, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle artışın önlenmesi için karasal kaynaklı atık suların etkili biçimde arıtılması ve evsel, endüstriyel, tarımsal besin tuzu girişinin azaltılması, liman-marina gibi yerlerdeki atıkların kontrol altına alınması gerekmektedir."