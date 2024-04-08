Düzce Kaynaşlı'da devir teslim töreninde kavga! Yeniden Refahlı başkan MHP'li vekile küfretti Kaynaşlı ilçesinde belediye seçimlerini kaybeden mevcut Başkan Yeniden Refah Partili Birol Şahin'in görevini kazanan aday MHP'li Efdal Altundal'a devredeceği törende gergin anlar yaşandı.

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DHA

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde yüzde 32,38 oy alan MHP’li Efdal Altundal seçimi kazandı.

2019 yılında MHP’den ihraç edilen mevcut Belediye Başkanı Yeniden Refah Partili Birol Şahin, yüzde 17,82 oy alarak, seçimi 3’üncü sırada tamamladı.

Seçim sonuçlarına göre Kaynaşlı Belediye Başkanlığı’nda devir- teslim töreni gerçekleştirildi.

Törene, seçimleri kazanan Efdal Altundal, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve partililer katıldı.

Devir- teslim öncesi konuşan Kaynaşlı eski Belediye Başkanı Birol Şahin, MHP'den ihraç edildiği dönemle ilgili konuştu.

MHP'den ihraç edildiği döneme girince kavga çıktı

"2019 yılında, Milliyetçi Hareket Partisi, bizi bir ayet paylaştık diye ihraç etmiştir" diyen Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

47 ay bağımsız kaldım ben. Kongreye gitmiştim. Kongreden beni dışarıya çıkardılar. Kaynaşlı’nın yüzünü kızartacak, Kaynaşlı’yı sıkıntıya sokacak, mahcup edecek hiçbir şeyin altına imza atmadık. Bir paylaşımla gündeme gelmiştik ulusal basında. İslam düşmanları, Allah düşmanları bizi paylaşımımızdan dolayı hakaret yağdıranlar oldu.



Ancak tebrik edenler de oldu. Yani bir tesettür ayetinin paylaşımından dolayı, İslam düşmanlarının, Kur’an düşmanlarının MHP genel merkezine, Bahçeli’ye yapmış oldukları baskıdan dolayı böyle bir karar alınmıştır

Masadaki çiçeği fırlattı, üstüne yürüyüp küfür etti

Söz konusu ifadelerin ardından MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, araya girerek, MHP Lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözleri sebebiyle Şahin’e müdahale etti.

Akgül, ifadeleri doğru bulmadığını söyledi.

"Sen kimsin şerefsiz"

Bu sırada Birol Şahin bağırmaya başlayıp, ‘Sen kimsin’ diyerek MHP Milletvekili Akgül’e "Şerefsiz" diyerek hakaret etti.

Şahin, daha sonra ayağa kalkıp masada bulunan çiçeği İsmail Akgül’e fırlatarak küfür ve hakaretlerine devam edip üzerine yürüdü.

O anlar kameralara yansırken, olay, odadakilerin araya girmesiyle daha fazla büyümeden engellendi.

MHP'li başkan görevi devraldı

Devir- teslimin tamamlanmasıyla birlikte MHP’li Başkan Efdal Altundal göreve başlarken, MHP Milletvekili İsmail Akgül ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Belediyemizi teslim aldık. Kaynaşlı ilçemizde cahiliye dönemini kapatarak, hizmet dönemini başlattık. Biz Müslümanlığı ve adaletli olmayı size öğreteceğiz.

Filenin Sultanları'yla ilgili paylaşımı nedeniyle MHP'den ihraç edilmişti

Kaynaşlı eski Belediye Başkanı Birol Şahin, 2019 yılında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Almanya’yı yenerek Tokyo’da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmesinin ardından sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Allahu Teala’nın ‘örtünün vücut hatlarınız belli olmasın’ emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da ‘Tokyo’ya gidiyoruz’ diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler, erkekler huzurunda açık saçık olarak değil”

Şahin, paylaşımının ardından MHP’den ihraç edilmişti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)