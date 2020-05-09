Bolu'da kaybolan alzaymır hastası kadını jandarma buldu

88 yaşındaki Meliha Cantürk, geniş çaplı arama sonucunda dere yatağında bulundu.

Bolu'nun Mengen ilçesinde dünden bu yana kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 88 yaşındaki Meliha Cantürk, jandarma timleri tarafından bulundu.

Mengen'e bağlı Gökçesu Beldesi Çorakkadirler köyünde yaşayan Cantürk, dün gezmek için evinden ayrıldı.

Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alamayan yakınları, Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nı arayarak yardım istedi.

JANDARMA EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı asayiş ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, İz Takip Köpek Timi, Arama ve Kurtarma Köpek Timi ile bölgeye gelerek, AFAD ekipleri ve köy halkının da katılımı ile arama kurtarma çalışması başlattı.

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DERE YATAĞINDA BULUNDU

Jandarma timleri, Meliha Cantürk'ü, Kadılar köyü Tokatlı Değirmeni mevkisinde dere yatağında buldu.

AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Jandarma timlerinin verdiği suyu içen Cantürk, daha sonra sedye üzerine alınarak, sağlık ekiplerinin bulunduğu alana kadar taşındı.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından Cantürk, ailesine teslim edildi. Cantürk'ün ailesi de jandarma timlerine teşekkür etti.