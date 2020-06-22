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    Bolu'da maske takmayan şahıs cezadan kaçmaya çalıştı

    Bolu'da maske takmayan şahıs cezadan kaçmaya çalıştı

    Maske takmadığı için ceza yazılan bir vatandaş, polislerden kaçmak isterken kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 22.06.2020 - 16:24
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    Bolu'da maske takmayan şahıs cezadan kaçmaya çalıştı #1

    Bolu’nun İzzet Baysal Caddesi’nde yaya ve ekip araçlarıyla uygulama yapan ekipler, anonslarla vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı.

    Maskesiz dolaşan veya maskelerini kurallara uygun şekilde takmayan yüzlerce kişiye, 900 lira para cezası uygulandı.

    Bazı vatandaşlar ise polislerin uygulama yaptığı noktaya yaklaştıklarında maskelerini taktı.

    CEZADAN KAÇMAYA ÇALIŞTI, GÖZALTINA ALINDI

    Maskesini çenesinin altına takarak yürüyen bir vatandaş ise gerekli uyarıların ardından, ceza yazılması için ekiplerin uygulama yaptığı noktaya götürüldü.

    Polislerin bir anlık dalgınlığından yararlanan vatandaş, cezadan kurtulmak için hızla koşmaya başladı. Polis ekiplerinin kovalamacası sonucunda bir pasajın içinde yakalanan şahıs, gözaltına alındı.

    Bolu'da maske takmayan şahıs cezadan kaçmaya çalıştı

    Bolu'da maske takmayan şahıs cezadan kaçmaya çalıştı #2

    Bolu'da maske takmayan şahıs cezadan kaçmaya çalıştı #3

    Bolu'da maske takmayan şahıs cezadan kaçmaya çalıştı #4

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