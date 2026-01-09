Bozcaada'ya giden tüm feribot seferleri iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fırtına yurdu etkisi altına aldı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacağı belirtildi.

HANGİ SAAT ARALIKLARINDA GEÇERLİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında yapılacak tüm planlı feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak seferler iptal edildi.