Bozcaada'ya giden tüm feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ilçesine yarın yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri, Gökçeada ilçesinde ise bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 19:11
  • Fırtına nedeniyle Bozcaada'ya yapılacak tüm feribot seferleri iptal edildi.
  • Gökçeada hattında ise belirli seferler yapılamayacak.
  • Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş, Çanakkale'den yapılan feribot seferlerinin hava koşulları nedeniyle etkilendiğini duyurdu.

Fırtına yurdu etkisi altına aldı.

Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle yapılmayacağı belirtildi. 

HANGİ SAAT ARALIKLARINDA GEÇERLİ

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre, yarın Geyikli-Bozcaada hattında yapılacak tüm planlı feribot seferleri iptal edilirken, Kabatepe'den Gökçeada'ya 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 15.00 ve 19.00 saatlerinde yapılacak seferler iptal edildi.

