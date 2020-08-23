Brüksel'den, kaza yapan yeğenini ziyarete geldi, kazada öldü

Afyonkarahisar'da, motosiklet kazası yapan yeğenine 'geçmiş olsun' ziyareti için Brüksel'den gelen Çağatay Dolay, kullandığı araçla yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinin Konya Caddesi Meteoroloji İstasyonu mevkisinde Çağatay Dolay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen araç, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Dolay, kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

KAZA YAPAN YEĞENİNİ ZİYARETE GELMİŞTİ

Dolay'ın, 1 hafta önce motosikletle trafik kazası yapan yeğenine geçmiş olsun ziyareti için yaşadığı Belçika'nın başkenti Brüksel'den geldiği öğrenildi.

Çağatay Dolay, düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi.

"YEĞENİ İÇİN YAPTIĞI PAYLAŞIM"

Öte yandan Çağatay Dolay'ın, 13 Ağustos'ta trafik kazası geçiren yeğeni için sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bizim daha yaşanmamış anılarımız var, sabret koçum amcan seninle beraber, bunu da atlatacaksın inşallah" yazdığı görüldü.











