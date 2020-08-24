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    Bugünkü Kabine toplantısının gündemi yeni korona tedbirleri

    Bugünkü Kabine toplantısının gündemi yeni korona tedbirleri

    Türkiye'de artan korona vakaları sonrası Kabine'de Türkiye için yeni tedbirlerin alınması masaya yatırılacak.
    • AA
    • 24.08.2020 - 09:05
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    Bugünkü Kabine toplantısının gündemi yeni korona tedbirleri

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni bugün toplayacak.

    Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te gerçekleştirilecek.

    Toplantıda yeniden 1400 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirilecek.

    Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alınacak.

    DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI GÜNDEMDE

    Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme gelecek.

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