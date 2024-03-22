Bulgaristan'daki sıkı kontroller nedeniyle tır kuyruğu 20 kilometreyi buldu 31 Mart'tan itibaren Schengen bölgesine katılacak Bulgaristan'ın Lesovo Gümrüğü'nde kontrollerin sıklaştırılması, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometreyi aşan tır kuyruklarına neden oldu.

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DHA

31 Mart'tan itibaren Avrupa Birliği'nin (AB) Schengen bölgesinde kısmi serbest dolaşım hakkı sağlayan Bulgaristan ve Romanya arasında bir anlaşma yapıldı.

Bu gelişmenin ardından, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda, Avrupa'ya yönelik taşımacılık yapan tırlar için Lesovo Gümrük Kapısı'nda kontroller sıkılaştırıldı.

Kontrollerin sıkılaşmasıyla birlikte, Türkiye'den Avrupa ülkelerine yük taşıyan tırların sınır kapısına yönelik hareketliliği arttı ve son günlerde uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Hamzabeyli yolunda kilometrelerce uzanan kuyruklarda saatlerce bekleyen tır şoförleri, sorunlarının çözülmesini talep ediyor.

"Gece mülteciler kaçak binebiliyor"

İstanbul'dan aldığı yükü Hollanda'ya götüren Hüseyin Kalbuk, saat 02.00 sıralarında kuyruğa girdiğini belirterek,

Bu şekilde bekleyerek bayağı sıkıntı çekiyoruz. Mecburen aracın içinde yatıyoruz çünkü gece mülteciler binebiliyor kaçak olarak. Hatta dün akşam 3 tane mülteci gördük, jandarmaya haber verdik ama bulunamadı. Bu konuda sıkıntılarımız büyük

dedi.

"Sanki bizim ihracatımızı kısıtlamak için yapıyorlar gibi"

Kuyruk sorunun sürekli Türkiye'den gidişte yaşandığını, gelişte aynı sıkıntıyı çekmediklerini söyleyen Kalbuk,

Nedense bu kuyruklar hep gidişte yaşanıyor. Şimdi buradan Bulgaristan'a geçeceğiz, oradan Sırbistan'a geçerken de aynısını yaşıyoruz, oradan Hırvatistan'a geçerken de var. Sanki bizim ihracatımızı kısıtlamak için yapıyorlar gibi. Kısacası Bulgaristan tarafında başlıyor sıkıntı, çalışmıyorlar. Yollarda perişan haldeyiz. Su yok, lavabo yok. Sıkıntıyı biz çekiyoruz, ne yazık ki.

diye konuştu.

"24 saattir kuyrukta bekliyorum"

Adapazarı'ndan aldığı yükü Romanya'ya götüren Arif Cinci de

Bulgaristan tarafı çalışmadığı için bu kuyruklar oluşuyor. Park ne yazık ki, yeterli değil. Adapazarı'ndan yükümü aldım, Romanya'ya gideceğim, 24 saattir kuyrukta bekliyorum. Bir de kaçak göçmenlerden dolayı sürekli gözümüz sırada. Bulgaristan'ın peronları da yetersiz, çalışmıyor, böyle bekliyoruz.

dedi.

Romanya'ya giden Mustafa Hüseyin de yaklaşık 20 saattir kuyrukta olduklarını, Bulgar tarafının yavaş çalışması nedeniyle kuyrukların oluştuğunu ifade etti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)