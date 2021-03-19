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    Burdur'da DEAŞ operasyınu: 1 gözaltı

    Bucak’ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda DEAŞ terör örgütü mensubu bir şüpheli yakalandı.
    • İHA
    • 19.03.2021 - 21:12
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    Burdur'da DEAŞ operasyınu: 1 gözaltı

    Burdur’un Bucak ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlenen A.G. isimli teröristi ele geçirdi.

    Suriye’de bulunduğu süre içerisinde silahlı faaliyet gösteren A.G, jandarma istihbarat ekiplerinin takibi sonucunda yakalandı.

    DEAŞ İLE İRTİBAT HALİNDE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

    Bucak’a 10 gün önce çalışmak için geldiği belirlenen A.G’nin, bir inşaat firmasında çalıştığı ve Türkiye’de bir eyleme karışmadığı, Bucak’a geldiği günden yakalandığı güne kadar Suriye’de ki DEAŞ terör örgütü ile irtibat içerisinde olduğu öğrenildi.

    İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin takibi sonucunda yakalanarak mahkemeye çıkarılan A.G., tutuklanarak Burdur Cezaevi’ne gönderildi.

    Burdur da DEAŞ operasyınu: 1 gözaltı #1

    Burdur da DEAŞ operasyınu: 1 gözaltı #2

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