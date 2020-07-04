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- Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası
Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası
- İHA
- 04.07.2020 - 15:51
Bursa'da koronavirüs nedeniyle, 2126 polis ekibi denetimleri sıklaştırdı.
1 Haziran normalleşme süreciyle beraber artan koronavirüs vakalarını önlemek için maske zorunluluğu getirilen illerde, maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.
MİLYONLUK CEZA YAĞDI
Maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimlerini arttıran Bursa polisinin, gece gündüz demeden vatandaşları maske takmaları konusunda uyarmasına rağmen valilik emirlerine uymayan 14 bin 109 vatandaşa 1 haftada 12 milyon 698 bin lira idari para cezası kesildi.
BURSA EMNİYET ÇALIŞIYOR
Bursa genelinde en işlek caddelerde ve meydanlarda görev alan 2126 polisin içerisinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş, Çocuk Şube, Trafik Denetleme, Bölge Trafik, Terörle Mücadele, KOM, Narkotik, Güvenlik, Spor Güvenliği, Siber, Foto Film Şubeleri'nde görevli polislerin de sokakta görev yaptığı ve maske takmayanlara idari para cezası kestiği öğrenildi.
Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası - VİDEO
ÖDEMEYENLERE ELEKTRONİK HACİZ
Öte yandan maliye uzmanları İlçe Kaymakamlıkları vasıtasıyla idari para cezalarının sisteme işlendiği ve ödemelerin tebligatlarının kısa sürede başlayacağı, ödeme yapmayanlara elektronik haciz gelebileceğini ifade ettiler.