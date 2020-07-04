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    Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası

    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre koronavirüsün en çok artış gösterdiği ikinci il olan Bursa'da 14 bin 109 kişiye maske kullanmadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.
    • İHA
    • 04.07.2020 - 15:51
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    Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası #1

    Bursa'da koronavirüs nedeniyle, 2126 polis ekibi denetimleri sıklaştırdı.

    1 Haziran normalleşme süreciyle beraber artan koronavirüs vakalarını önlemek için maske zorunluluğu getirilen illerde, maske takmayanlara yönelik denetim gerçekleştiriliyor.

    MİLYONLUK CEZA YAĞDI

    Maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından denetimlerini arttıran Bursa polisinin, gece gündüz demeden vatandaşları maske takmaları konusunda uyarmasına rağmen valilik emirlerine uymayan 14 bin 109  vatandaşa 1 haftada 12 milyon 698 bin lira idari para cezası kesildi.

    Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası #2

    BURSA EMNİYET ÇALIŞIYOR

    Bursa genelinde en işlek caddelerde ve meydanlarda görev alan 2126 polisin içerisinde, ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Asayiş, Çocuk Şube, Trafik Denetleme, Bölge Trafik, Terörle Mücadele, KOM, Narkotik, Güvenlik, Spor Güvenliği, Siber, Foto Film Şubeleri'nde görevli polislerin de sokakta görev yaptığı ve maske takmayanlara idari para cezası kestiği öğrenildi.

    Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası - VİDEO 

    ÖDEMEYENLERE ELEKTRONİK HACİZ

    Öte yandan maliye uzmanları İlçe Kaymakamlıkları vasıtasıyla idari para cezalarının sisteme işlendiği ve ödemelerin tebligatlarının kısa sürede başlayacağı, ödeme yapmayanlara elektronik haciz gelebileceğini ifade ettiler.

    Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası #3

    Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası #4

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