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Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası

Bursa'da 12 milyon 698 bin liralık maske cezası

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre koronavirüsün en çok artış gösterdiği ikinci il olan Bursa'da 14 bin 109 kişiye maske kullanmadıkları gerekçesiyle para cezası kesildi.