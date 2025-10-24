Bursa'da 6 kilo doğan Ali Atilla, Türkiye'nin en iri bebeği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde özel bir hastanede Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa’nın kontrolünde hamileliğini sürdüren Özel Sağlık Merkezi Müdürü Ece Bircan (28), bebeğinin fazla kilolu olacağını öğrendi. Avukat eşi Murat Tunç Bircan (32) ile birlikte 5 kilogram civarında doğmasını bekledikleri bebekleri, hamileliğin 37’nci haftasında 6 kilo 150 gram olarak dünyaya gelince çift büyük şaşkınlık yaşadı. Sezaryenle dünyaya gelen bebeğe ‘Ali Atilla’ adı verildi.

BEBEK VE ANNENİN DURUMU İYİ

Doğumda 59 santimetre boyunda olan Ali Atilla, ilk muayenesinde üzerindeki kıyafetlerle birlikte 6 kilo 220 gram olarak kayıtlara geçti. Kadın Doğum Uzmanı Dr. İbrahim Yaşa, bebek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN VE EN BÜYÜK BEBEĞİ OLMAYA ADAY

Dr. Yaşa, “Bebek çok hızlı kilo alıyordu. 6 kilo 150 gram ağırlığında erkek bebek doğurttuk. 2024-2025 taramalarında Türkiye’deki en büyük bebek. Geçen sene İspanya’da 6 kiloluk bir bebek Avrupa’da gündem olmuştu. Bizim bebeğimiz 37 haftalık ve literatüre girmeye aday.” ifadelerini kullandı. Sezaryen kararı ise ağrıların artması ve bebeğin büyüklüğü nedeniyle alındı.

AİLE SAĞLIKLI DOĞUMDAN MUTLU

Baba Murat Tunç Bircan, doğumda emeği geçen doktor ve sağlık çalışanlarına teşekkür ederken anne Ece Bircan, “Ultrasonda kilolu olduğu belliydi, ama 6 kilo 150 gram doğması bizi şaşırttı. Sağlıklı olması çok şükür güzel bir şey.” dedi.