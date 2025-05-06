Bursa'da 6 yaşındaki çocuk balkondan düştü

İHA
Bursa'da korku dolu anlar..
Saat 15.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Farabi Sokak'ta meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın 1. kat balkonunda oynayan 6 yaşındaki İbrahim Ensar K. adlı çocuk, tırmandığı korumalıklardan bahçeye düşerek yaralandı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Beton zemin üzerine düşerek yaralanan çocuk, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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