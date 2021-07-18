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    Bursa'da alkollü sürücünün itirafı şaşırttı

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu sürücünün 2 promil alkollü olduğu tespit edilince, kendisini "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel" dedi.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 01:10
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    Bursa'da alkollü sürücünün itirafı şaşırttı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde uygulama yaptılar.

    Polis ekipleri 77 ABF 942 plakalı otomobili durdurdular.

    Sürücü Şahin A.’nın yapılan alkol testinde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    ''2-3 BİRA İÇMİŞİM EVİME GİDİYORUM''

    Alkollü olduğunu söyleyen sürücü Şahin A. "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel oldu. Ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar." diyerek tepki gösterdi.

    EHLİYETİNE EL KONDU

    Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ehliyetine 6 ay el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı.

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    Bursa da alkollü sürücünün itirafı şaşırttı #2

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    Bursa da alkollü sürücünün itirafı şaşırttı #4

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