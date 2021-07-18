Bursa'da alkollü sürücünün itirafı şaşırttı
Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu sürücünün 2 promil alkollü olduğu tespit edilince, kendisini "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel" dedi.
- İHA
- 18.07.2021 - 01:10
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Orhaniye mahallesi Ankara caddesi üzerinde uygulama yaptılar.
Polis ekipleri 77 ABF 942 plakalı otomobili durdurdular.
Sürücü Şahin A.’nın yapılan alkol testinde 2 promil alkollü olduğu tespit edildi.
''2-3 BİRA İÇMİŞİM EVİME GİDİYORUM''
Alkollü olduğunu söyleyen sürücü Şahin A. "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel oldu. Ehliyetim artık yok diye işten de çıkaracaklar." diyerek tepki gösterdi.
EHLİYETİNE EL KONDU
Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken ehliyetine 6 ay el konuldu ve alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulandı.