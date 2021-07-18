Haberler

İç Haber

Bursa'da alkollü sürücünün itirafı şaşırttı

Bursa'da alkollü sürücünün itirafı şaşırttı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu sürücünün 2 promil alkollü olduğu tespit edilince, kendisini "2-3 bira içmişim evime gidiyorum, yakaladınız çok güzel" dedi.