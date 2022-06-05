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    Bursa'da alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza kesildi

    Bursa'da sürücülere yönelik alkol uygulaması yapan polislerin durdurduğu sürücü 1.34 promil alkollü çıktı. Sürücüye 7 bin 517 TL ceza verildi.
    • 05.06.2022 - 04:13
    • Güncelleme : 05.06.2022 - 04:48
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    Bursa'da alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza kesildi

    Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik alkol uygulaması yaparken şüphelendikleri bir cipi durdurdular.

    "Eşimi hastaneye götürüyordum"

    Durdurulan aracın sürücüsü Ahmet K.(50), "Eşimi hastaneye götürüyordum" dedi. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün hızla işlemlerini yaptığı sırada alkol testi de uygulamak istediler.

    Bursa da alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza kesildi #1

    "Polis arkadaşımı arayacağım"

    Sürücü ısrarla alkol testini yaptırmak istemedi. Alkolmetreye üflememek için ısrar ederek "Dur bir Polis arkadaşı arayacağım" diyen sürücü Ahmet K.(50), yoğun uğraşlar sonucu testi kabul etti.

    Bursa da alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza kesildi #2

    7 bin 517 TL ceza yedi

    Ahmet K.(50)'nın 1.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

    İHA'nın haberine göre 3. Kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücüye 3 bin 674 TL, ayrıca ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ile Sigortasız araç kullanmaktan 169 TL olmak üzere toplam 7 bin 517 TL cezai işlem uygulandı.

    Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl boyunca el konuldu. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Bursa da alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza kesildi #3

    Bursa da alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza kesildi #4

    Bursa da alkollü sürücüye 7 bin 517 TL ceza kesildi #5


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