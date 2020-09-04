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    Bursa'da altınları lavaboya düştü, kanalizasyondan çıkardı

    Temizlik yaparken altınlarını lavaboya düşüren kadının ihbarı üzerine BUSKİ ekipleri kanalizasyonda kazı yaptı. Çalışmanın ardından kadının 7 adet çeyreği bulundu.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 15:12
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    Bursa'da altınları lavaboya düştü, kanalizasyondan çıkardı

    Bursa'da 6 katlı binanın 3. katında oturan bir kadın, evinde temizlik yaptığı sırada boynundaki 7 çeyrek asılı olan kurdelayı lavaboya düşürdü.

    Kanalizasyona giden altınları için yardım isteyen kadının yardımına belediye ekipleri koştu.

    ALTINLARI KURTARMAK İÇİN KANALİZASYONU KAZDILAR

    Altınları çıkarmak için Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekipleri, apartmanın giderlerinin olduğu alanda kazı yaptı.

    Bursa da altınları lavaboya düştü, kanalizasyondan çıkardı #1

    ALTINLAR BULUNDU

    Kazı sonucu kanalizasyonun içerisinde kurdeleye bağlı altınlar çıkartılarak düşüren kadına teslim edildi.

    KAZI ALANI ESKİ HALİNE GETİRİLDİ

    Altınlarına kavuşan kadın ekiplere teşekkür etti. Altınlarına kavuştuktan sonra kadının evine gitmesi üzerine ekipler, kazı yaptıkları yerde çalışmalarını bitirip kazıyı kapatıp olay yerinden ayrıldılar.

    Bursa da altınları lavaboya düştü, kanalizasyondan çıkardı #2

    Bursa da altınları lavaboya düştü, kanalizasyondan çıkardı #3

    Bursa da altınları lavaboya düştü, kanalizasyondan çıkardı #4

    Bursa da altınları lavaboya düştü, kanalizasyondan çıkardı #5

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