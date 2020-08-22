Bursa'da bir genç namaz sırasında bayıldı

Rukûya eğilip kalktığı sırada baygınlık geçiren genci, tam düşeceği sırada arkasında bulunan bir kişi yakaladı. O anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Hocaköy yolunda bulunan İbrahim Hakkı Hz. Camisi'nde cuma namazı sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Camiye giden bir genç, namaz kılarken baygınlık geçirdi. Belli bir süre ayakta direnmeye çalışan genç, sırtüstü kendini bırakmak istedi.

DÜŞMEDEN YAKALADI

Bunu fark eden ve hemen arkasında namazda olan Erdal Kaydı ise namazı bırakarak bilincini kaybeden genci ani bir reflekse tutmayı başardı.

O anlar saniye saniye camide bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Namaz sırasında baygınlık geçiren genci yakaladı İZLE

“NAMAZI BOZUP KURTARDIM”

Olay anını anlatan Erdal Kaydı, “İkinci rekata kalmıştık rukûya eğilip kalktığımız sırada çocuğun 3 adım geriye geldiğini fark ettim. Baktım çocuk yere düşecek, namazı bozup çocuğu son anda yakaladım. Baktım baygınlık geçiyor, bende kendisine bir tokat attıktan sonra hemen kendisine geldi. Sonra namaza kaldığımız yerden devam ettik. Namaz sonrası kendisi hemen gittiği için soramadık olayı. Allah korusun tutmasaydım belki de daha kötü olacaktı.” diye konuştu.