Bursa'da bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Bursa'da bir sitede bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.
- 03.12.2022 - 00:23
Bursa İnegöl'de Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde park halinde olan bisikletin zincirine, kedinin arka ayağı sıkıştı.
İtfaiye kediyi zincirden kurtardı
Kedinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.
İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zinciri demir markasıyla kesip kediyi kurtardı.
Olay anı kamerada
Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.
Bursa'da bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Video