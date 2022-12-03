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    Bursa'da bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

    Bursa'da bir sitede bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı. Kurtarma anı kameraya yansıdı.
    • 03.12.2022 - 00:23
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    Bursa'da bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

    Bursa İnegöl'de Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir sitenin bahçesinde park halinde olan bisikletin zincirine, kedinin arka ayağı sıkıştı.

    İtfaiye kediyi zincirden kurtardı

    Kedinin çırpındığını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdi.

    İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, zinciri demir markasıyla kesip kediyi kurtardı.

    Olay anı kamerada

    Kurtarma anı kameraya saniye saniye yansıdı.

    Bursa'da bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - Video

    Bursa da bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı #1

    Bursa da bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı #2

    Bursa da bisikletin zincirine sıkışan kediyi itfaiye kurtardı #3


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