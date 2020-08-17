Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı
İnegöl ilçesinde sansasyonel eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisinin bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
- İHA
- 17.08.2020 - 16:55
- Güncelleme : 17.08.2020 - 16:56
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan güvenlik güçleri, 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan kameraları incelemeye almıştı.
Sürdürülen çalışmaların sonunda düzenlenen operasyonla M.A. isimli DEAŞ üyesini ve onunla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınmıştı.
BOMBA YAPARKEN FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ
Eylem hazırlığındayken yakalanan M.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, şüphelinin maskeli olarak bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları bulundu.