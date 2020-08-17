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    Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

    İnegöl ilçesinde sansasyonel eylem hazırlığındayken yakalanan DEAŞ şüphelisinin bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı.
    • İHA
    • 17.08.2020 - 16:55
    • Güncelleme : 17.08.2020 - 16:56
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    Bursa'da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist yakalandı

    Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Temmuz ve Ağustos aylarında İnegöl ilçesinde 5 yerin kundaklanmasından yola çıkan güvenlik güçleri, 15 gün boyunca 2 kilometrelik bir alanda bulunan kameraları incelemeye almıştı.

    Sürdürülen çalışmaların sonunda düzenlenen operasyonla M.A. isimli DEAŞ üyesini ve onunla bağlantılı 5 kişi gözaltına alınmıştı.

    BOMBA YAPARKEN FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

    Eylem hazırlığındayken yakalanan  M.A.'nın cep telefonunda yapılan incelemede, şüphelinin maskeli olarak bomba hazırladığı sırada çekilmiş fotoğrafları bulundu.

    Bursa da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ lı terörist yakalandı #1

    Bursa da bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ lı terörist yakalandı #2

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