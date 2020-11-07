Bursa'da 10 bin kişinin oturduğu 1050 konutlar sitesindeki çatlak binalar, site sakinlerini endişelendiriyor.

Son birkaç yılda yaşanan depremler silsilesinin sonuncusu olan İzmir'de yıkılan binalar ve can kayıpları, deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Eski binalarda oturan durumları olmayan vatandaşlar, kentsel dönüşümün daha hızlı bir şekilde bölgelerinde uygulanmasını istiyor.

Bursa'daki 1050 konutları sakinleri de her an, depre bile olmaksızın yaşlı binaların altında kalmaktan korkuyor.

Osmangazi ilçesinde 35 yıl önce yapılan 1050 konutlarda bin 50 daire bulunuyor. Bu binalarda yaklaşık 10 bin kişi yaşıyor. Yaşlanan binaların kolonları, temeli, duvarları çatlamış durumda.

EN KÜÇÜK DEPREMİ BİLE HİSSEDİYORLAR

Yaşanan en küçük depremi bile güçlü hisseden vatandaşlar her an binaları göçecek korkusuyla yaşıyor. Kimi binalar ise ortadan ayrılmış durumda.

Bursa'da çatlak binalarda 10 bin kişi yaşıyor

"ACİL KENTSEL DÖNÜŞÜM GEREK"

Bursa’da yaşanacak orta ölçekli bir depremde yıkılması muhtemel binalarda yaşayanlar ise acil kentsel dönüşüm bekliyor. Kimi vatandaşlar gece korkudan uyuyamazken kişi ise çocuklarıyla birlikte uyumak zorunda kalıyor.

"PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Burada yaşayan herkesin psikolojisi bozulmuş durumda. Tek istekleri kentsel dönüşümle sağlam binalara kavuşmak.

"KENDİLİĞİNDEN BİLE YIKILABİLİR"

Çatlak binalarda korkarak oturduklarını ifade eden 1050 konutları sakinleri, "Yaşadığımız binalar eski kolonları, duvarları ve temelleri çatlamış durumda, depreme bile gerek kalmadan kendiliğinden bile yıkılabilir. Biz burada korkuyla yaşıyoruz. Bursa’da olacak orta ölçekli bir depremde burada yaşayan 10 bin kişi enkaz altında kalabilir lütfen yetkililer sesimizi duysun" dedi.