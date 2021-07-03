Bursa'nın İnegöl ilçesinde çift başlı kuzu görenleri şaşırttı.

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cemiyet Mahallesi'nde, hayvancılıkla uğraşan Fehim Kurtuluş'un (31) beslediği koyun çift başlı kuzu dünyaya getirdi.

''İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEY BAŞIMA GELDİ''

Yaşadığı durumu anlatan 31 yaşındaki Fehim Kurumuş, “Uzun süredir keçi besliyorduk son 2 senedir de sakız cinsi koyun bakıyoruz. 2 defadır koyunlarımız üçüz doğum yapıyordu bu sefer kuzulayamadı. Bizde durumdan şüphelendik ve baytar çağırdık. Baytar keserek aldı hayvanları ana rahminden. İki tane kuzu çıktı biri çift başlı biri normal. Normal olan yaşıyor ama diğeri çift başlı kuzu öldü. Ben ömrümde ilk kez böyle bir şey başıma geldi” dedi.

Bursa’da çift başlı kuzu dünyaya geldi VİDEO