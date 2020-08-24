Dolar
7.3776
0.5643%
Euro
8.7333
1.0927%
Altın
1950.7
0.5163%
Borsa
1116.38
0.5856%
G. Altın
462.308
0.9807%
Bitcoin
86963.81
1.0467%
29ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 29 C

    Bursa'da damada Çin işkencesi

    “Bu kadar da olmaz” denilen ve koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı düğünde, damat evlendiğine bin pişman edildi.
    • İHA
    • 24.08.2020 - 13:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da damada Çin işkencesi

    Bursa’nın İznik ilçesinde düğün âdetleri damadı canından bezdirdi.

    Mayo giydirilen damat, su dolu kamyonetin kasasında bol köpüklü suyla yıkandı. Ayağına giydirilen paletle davul zurna eşliğinde oynayan damada yapılan işkence bu kadarına da “pes” dedirtti.

    EVLENDİĞİNE PİŞMAN OLDU

    Kübra Yaman ile dünyaevine giren Ramazan Güzel, evlendiğine evleneceğine pişman oldu.

    Bursa'da damada Çin işkencesi İZLE

    KORONA UNUTULDU

    Koranavirüs kurallarının da hiçe sayıldığı düğün, görenleri şaşırttı.

    Bursa da damada Çin işkencesi #1

    Bursa da damada Çin işkencesi #2

    Bursa da damada Çin işkencesi #3

    Bursa da damada Çin işkencesi #4

    Görüş Bildir