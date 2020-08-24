Bursa'da damada Çin işkencesi
“Bu kadar da olmaz” denilen ve koronavirüs kurallarının hiçe sayıldığı düğünde, damat evlendiğine bin pişman edildi.
- İHA
- 24.08.2020 - 13:49
Bursa’nın İznik ilçesinde düğün âdetleri damadı canından bezdirdi.
Mayo giydirilen damat, su dolu kamyonetin kasasında bol köpüklü suyla yıkandı. Ayağına giydirilen paletle davul zurna eşliğinde oynayan damada yapılan işkence bu kadarına da “pes” dedirtti.
EVLENDİĞİNE PİŞMAN OLDU
Kübra Yaman ile dünyaevine giren Ramazan Güzel, evlendiğine evleneceğine pişman oldu.
Bursa'da damada Çin işkencesi İZLE
KORONA UNUTULDU
Koranavirüs kurallarının da hiçe sayıldığı düğün, görenleri şaşırttı.