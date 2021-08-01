Bursa'da damada öküz boyunduruğu takıp, araç çektirdiler
- İHA
- 01.08.2021 - 18:00
- Güncelleme : 01.08.2021 - 18:04
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan Selim Baştürk, sevgilisi Nimet Genç ile düzenlenen törenle dünyaevine girdi.
Damadın Hamidiye Mahallesi Kurtuluş Sokak'taki evinin önünde eğlence düzenlendi.
Gelenek ve görenekler damadın üzerinde uygulandı.
ÖKÜZ BOYUNDURUĞU TAKILDI
Şınav çektirilen ve yerde süründürülen damada bir de öküz boyunduruğu takıldı.
Gelin aracına bağlanan boyunduruğu başına geçiren damat ve sağdıç, aracı metrelerce çekti.
Bursa'da damada öküz boyunduruğu takıp, araç çektirdiler VİDEO
KIRBAÇLANARAK ARAÇ ÇEKTİ
Kırbaç vurulan damat, 2 ton ağırlığındaki aracı zorlukla çekebildi.
Bununla da yetinmeyen arkadaşları beğenmedikleri menemeni tekrar yaptırdı.
Son olarak 3 katlı apartmanın terasına çıkarılan damat, eşine "Seni seviyorum" diyerek, sesini duyurmaya çalıştı.
“EVLENDİĞİME PİŞMAN DEĞİLİM”
Gelenek ve görenekleri tam anlamıyla yerine getiren damat Selim Baştürk, "Düğünün ardından arkadaşlar eğlence düzenlendiler. Bana da adetlerimizde olan şeyleri yaptılar. Süründürdüler, ördek yürüyüşü yaptım. Aracı çektim. Evlendiğime pişman değilim." dedi.