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Bursa'da damada öküz boyunduruğu takıp, araç çektirdiler

Bursa'da damada öküz boyunduruğu takıp, araç çektirdiler

Dünyaevine giren gence arkadaşları tarafından boyunduruk takılıp araç çektirildi. Bununla da yetinmeyen arkadaşları bir de menemen yaptırdı.