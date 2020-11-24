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    Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı

    Bursa'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Evdeki patlamadan yara almadan kurtulan 2’si kadın 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.
    • DHA
    • 24.11.2020 - 11:11
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    Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cemre Sokak’taki bir apartmanda patlama sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi.

    Bölgeye sevk edilen polis ekipleri patlamanın olduğu daireye girdi. Ekipler, evden barut kokusu geldiğini ve salon kısmının hasar gördüğünü tespit etti.

    EVDE BULUNANLAR GÖZALTINA ALINDI

    Bunun üzerine evdeki 23 yaşındaki Nur  A., 27 yaşındaki Şebnem A. ve 33 yaşındaki Oğuzhan B. gözaltına alındı.

    Bursa patlama

    Evde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, çok sayıda kovan ve silah yapımında kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi. Olay yeri İnceleme ekipleri, evdeki patlamanın nedenini bulmak için çalışma başlattı.

    Bursa patlama

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Evdeki patlamanın sebebi neydi?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

    MASKEYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

    Şüphelilerden Oğuzhan B.'nin gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince maskeyle yüzünü tamamen kapatması dikkat çekti.

    Bursa patlama

    Bursa patlama

    Bursa patlama

    Bursa patlama

    Bursa patlama

    Bursa patlama

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