Bursa'da evde patlama: 3 gözaltı

Bursa'da bir apartman dairesinde meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Evdeki patlamadan yara almadan kurtulan 2’si kadın 3 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Cemre Sokak’taki bir apartmanda patlama sesi duyan mahalleli, durumu polise bildirdi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri patlamanın olduğu daireye girdi. Ekipler, evden barut kokusu geldiğini ve salon kısmının hasar gördüğünü tespit etti.

EVDE BULUNANLAR GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine evdeki 23 yaşındaki Nur A., 27 yaşındaki Şebnem A. ve 33 yaşındaki Oğuzhan B. gözaltına alındı.

Evde yapılan aramalarda, 3 av tüfeği, çok sayıda kovan ve silah yapımında kullanılan çeşitli makineler ele geçirildi. Olay yeri İnceleme ekipleri, evdeki patlamanın nedenini bulmak için çalışma başlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'Evdeki patlamanın sebebi neydi?' sorusunu ise yanıtsız bıraktı.

MASKEYLE YÜZÜNÜ KAPATTI

Şüphelilerden Oğuzhan B.'nin gazetecilerin kendisini görüntülediğini fark edince maskeyle yüzünü tamamen kapatması dikkat çekti.















